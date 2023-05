Domani allerta meteo rossa in Emilia Romagna | arancione in Campania

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag.(Adnkronos) - Continua l'ondata di maltempo sull'Italia:, martedì 16 maggio, su quasi tutta la Regione, con scuole chiuse in diversi comuni, compresa Bologna. Continuerà quindi anche, fino alle 21.00, l'sulla, inoltre, nella città di Palermo.IN- L'Agenzia regionale di Protezione civile e Arpaehanno emanato un nuovo bollettino di rischio per criticità idraulica che interessa anche il territorio della Bassa ...

...comuni Emilia - Romagna Campania Sicilia Scuole chiuse per le elezioni amministrative Emilia - Romagna L'Arpae e la Protezione civile hanno disposto un'meteo rossa per la giornata di, ...È molto probabile che in virtù dell'diffusa e delle previsioni meteo, ciò accada anche nella giornata di. È stata predisposta una pagina sul sito aziendale per aggiornare i clienti ...È molto probabile che in virtù dell'diffusa e delle previsioni meteo, ciò accada anche nella giornata di. È stata predisposta una pagina sul sito aziendale per aggiornare i clienti ...

Maltempo, scuole chiuse domani 16 maggio per allerta meteo: l'elenco dei Comuni Fanpage.it

Circa il perdurare del maltempo, con temporali sparsi, venti di burrasca e forti mareggiate lungo le coste che potrebbero verificarsi anche per l’intera giornat ...La Protezione civile regionale ha diffuso l'avviso n. 23135 di allerta meteo ARANCIONE per condi-meteo avverse valido dalle 16:00 di oggi e fino alle ore 24 di domani, martedì 16 maggio. Nel bollettin ...