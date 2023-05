Dolcificanti | Oms sconsiglia uso | “Non aiutano a controllare il peso”

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) – “Non utilizzarenon zuccherini per il controllo del”. E’ il messaggio lanciato dall’Organizzazione mondiale della sanità in una nuova linea guida pubblicata oggi sui cosiddetti Nss (Non-sugar sweeteners), una categoria che include aspartame, acesulfame K, advantame, ciclamati, neotame, saccarina, sucralosio, stevia e derivati ??della stevia. Nel documento l’Oms nel’uso perilo ridurre il rischio di malattie non trasmissibili. La raccomandazione si basa su una revisione sistematica delle evidenze disponibili, che suggerisce che “l’uso di Nss non conferisce alcun beneficio a lungo termine nella riduzione del grasso corporeo negli adulti o nei bambini”. I risultati della review suggeriscono anche che “potrebbero esserci potenziali effetti ...

Sostituire gli zuccheri liberi con dolcificanti non zuccherini "non aiuta a controllare il peso a lungo termine - evidenzia Francesco Branca, direttore Oms per l'area Nutrizione e sicurezza alimentare ...Le nuove Linee guida sui dolcificanti senza zucchero ne sconsigliano l'uso per il controllo del peso. Ecco perché ...