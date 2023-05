(Di lunedì 15 maggio 2023) Milano, 15 mag. - "Non utilizzarenon zuccherini per il controllo del". E' il messaggio lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità in una nuova linea guida pubblicata oggi ...

Sostituire gli zuccheri liberi connon zuccherini "non aiuta a controllare il peso a lungo termine - evidenzia Francesco Branca, direttoreper l'area Nutrizione e sicurezza ...Sostituire gli zuccheri liberi connon zuccherini "non aiuta a controllare il peso a lungo termine - evidenzia Francesco Branca, direttoreper l'area Nutrizione e sicurezza ...L'ha lanciato un avvertimento ai consumatori di: 'Non utilizzarenon zuccherini per il controllo del peso". Nel documento l'ne sconsiglia l'uso per controllare il peso ...

Dolcificanti, Oms sconsiglia uso: "Non aiutano a controllare il peso" Adnkronos

Milano, 15 mag. (Adnkronos Salute) - "Non utilizzare dolcificanti non zuccherini per il controllo del peso". E' il messaggio lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità in una nuova linea guida ...Nuova linea guida. I dolcificanti (anche quelli naturali) abituano a gusti troppo dolci e nel tempo aumentano il rischio di diabete ...