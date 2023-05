...In bilico anche la posizione per i2022 - 2023 che hanno potuto fare la domanda di mobilità con riserva, poi convalidata per una proroga legislativa del vincolo triennale. Questi...Ci sono dei posti che non saranno disponibili per la mobilità e le immissioni in ruolo Mobilità2023: non si potranno scegliere i posti occupati daGPS e concorso straordinario bis,...GPS ] Iassunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'articolo 59, comma 9 - bis, del decreto - legge 25/05/2021, n. 73. [concorso ...

Docenti neoassunti, quali motivi per rinvio anno di prova E’ possibile chiedere assegnazione provvisoria Cosa accede in caso di rinuncia al ruolo Orizzonte Scuola

Il Comitato di valutazione, convocato dal Dirigente scolastico, compie la verifica delle competenze didattiche pratiche del docente in prova, per l’espressione del parere sul superamento del percorso ...Concorso straordinario bis, supplenze e vincolo triennale di permanenza sulla sede relativa all’assunzione, i docenti neoassunti potranno accettare incarichi di supplenza, il prossimo anno scolastico