...gli ultimi giorni in Italia ed ha finalmente aperto gli occhi su un problema di cui si parla... All'interno si troveranno le seguenti domande: Qual è il tuo ruoloAltro Quanto spendi in ...L'incarico affidato alprevede che si occupi di "semplificazione, project financing e ... Di certo, agli occhi di un lettore neancheattento, viene subito in mente l'idea che Mario ......orgogliosi,arroganti " rischieranno di perdere tutto. Fino all'avvento del fascismo,... Alla, oltre che alla scrittrice, chiedo se esistono regole auree o paletti invalicabili che ...

Docente troppo aggressivo nei confronti dello studente Lecito criticarlo. La sentenza della Corte di Cassazione Orizzonte Scuola

E’ stato il tema che ha caratterizzato gli ultimi giorni in Italia ed ha finalmente aperto gli occhi su un problema di cui si parla troppo poco ... ma che coinvolge anche i lavoratori della scuola, ...Lavagna. È stato presentato questa mattina, nell’Aula Magna delle scuole medie “Don Gnocchi”, il corso di formazione teorico-operativa per insegnanti, ...