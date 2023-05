(Di lunedì 15 maggio 2023) Come riferito dal giornale inglese Guardian, in Florida un'insegnante è sotto indagine permostrato ai suoi allievi "Un mondo misterioso", 61° classico, uscito nei cinema nell'ultimo anno. L'articolo .

Sempre in Florida il licenziamento dellache ha mostrato il David di Michelangelo in classe Qualche settimana fa ci siamo occupati dell'eclatante caso, che ha coinvolto un'altra scuola in ......della Florida non viene specificato il motivo dell'indagine nei confronti della, che ora ... Carl Zee, amico dell'insegnante, ha poi precisato su Twitter: "Ha chiesto il permesso di ogni ...... e che ora può contare sulle testimonianze di tanti, svela che la dirigente,insieme al ... 'Esiste una sorta di circuito consolidato - aveva riferito ai carabinieri la- secondo il ...

Docente indagata per aver fatto vedere un film Disney in classe. Accade negli Usa Orizzonte Scuola

“L’assessore Francesco De Pierro e il consigliere comunale Antonio Picariello rispondono piccati ad Altra Benevento, senza citarci, ovviamente, perché abbiamo ricordato che in piazza Cardinale Pacca ( ...Gli indagati destinatari della misura interdittiva sono ... gli ex assessori regionali Ruggero Razza ed Antonio Scavone, la docente ordinaria di malattie odontostomatologiche Rosalia Maria Leonardi, ...