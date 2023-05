Djokovic | «Rispetto Federer e Nadal | ma non siamo mai stati amici Tra rivali non è possibile» 

(Di lunedì 15 maggio 2023) Aldo Cazzullo intervista Novakper il Corriere della Sera.parla diverse lingue: inglese, francese, italiano, spagnolo. Cazzullo gli chiede in quale lingua pensa in campo. «In serbo. In campo mi arrabbio in serbo, gioisco in serbo, mi vergogno in serbo. Anche se con lo staff, quando non voglio farmi capire dagli altri, parlo in italiano. Del resto sono quasi tutti italiani: Edoardo ed Elena i manager, Claudio il fisioterapista, Marco il preparatore atletico…».se la cava anche con il portoghese, il cinese, l’arabo. Ne fa una questione di. «È una questione diper il Paese. Quando vedono che ti sforzi, apprezzano. Più lingue sai, più valore hai. Non dico come uomo; intendo il valore delle relazioni, la ricchezza dell’zia». Il tennista ...

Io e Federer non siamo mai stati amici . Parola di Novak. "Tra rivali non è possibile esserlo, ma non siamo mai stati nemici. Ho sempre avuto, è stato uno dei più grandi di tutti i tempi, ma non sono mai stato vicino a lui". E Nadal "Ha ...

Io e Federer non siamo mai stati amici. Parola di Novak Djokovic. “Tra rivali non è possibile esserlo, ma non siamo mai stati nemici. Ho sempre avuto rispetto, è stato uno dei più grandi di tutti i ...Il campione: «Non sono mai stato no vax ma serviva un bersaglio e il sistema ha colpito me. In Australia ero in cella con un siriano lì da 9 anni: ora è in Usa, lo ritroverò» ...