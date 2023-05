Djokovic | “Non sono no vax e non ho mai detto in vita mia di esserlo”

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) – “Mi chiamavano Novax Djocovid? Io nonno vax e non ho maiinmia di. Nonneppure pro vax.pro choice: difendo la libertà di scelta. È un diritto fondamentale dell’uomo la libertà di decidere che cose inoculare nel proprio corpo e cosa no”.le parole del campione di tennis serbo Novakal Corriere della Sera. Il numero uno al mondo torna a parlare delle polemiche attorno alle sue posizioni sul vaccino anti-Covid che lo ha portato a saltare gli Australian Open. “Ho subìto tutto sulla mia pelle. Molte persone hanno apprezzato che io sia rimasto coerente. Il 95% di quello che è stato scritto ein tv di me negli ultimi tre anni è totalmente falso”. “Avevo avuto il Covid ...

AGI - L'amicizia tra rivaliesiste. Novakfa piazza pulita di ogni ipotesi di un rapporto che vada oltre il capo da tennis con gli altri campioni, Rafa Nadal e Roger Federer su tutti. 'Ho sempre avuto rispetto per ...Com'è stato davvero il suo rapporto con Federer: "siamo mai stati amici, tra rivaliè possibile; masiamo mai stati nemici . Ho sempre avuto rispetto per Federer, è stato uno ...... candidandosi a rinverdire la prestigiosa tradizione del suo paese, ovebastassero Jiri Lehecka ... Per il pupillo diarriva così il terzo sigillo a livello Challenger (Sauerland 2022 e ...

Djokovic: "Non sono un no vax, difendo la libertà di scelta" - Sportmediaset Sport Mediaset

ROMA (ITALPRESS) - "Ho subìto tutto sulla mia pelle. Molte persone hanno apprezzato che io sia rimasto coerente. Il 95 per cento di quello che è stato sc ...AGI - L'amicizia tra rivali non esiste. Novak Djokovic fa piazza pulita di ogni ipotesi di un rapporto che vada oltre il capo da tennis con gli altri campioni, Rafa Nadal e Roger Federer su tutti. "Ho ...