Djokovic | «Io | solitario come il lupo che mi spaventò a 10 anni Mai stato no vax Federer e Nadal? Impossibile essere amici»

Leggi su corriere

(Di lunedì 15 maggio 2023) Intervista a Novak: «Non sono maino vax ma serviva un bersaglio e il sistema ha colpito me. In Australia ero in cella con un siriano lì da 9: ora è in Usa, lo ritroverò. Condanno la guerra in Ucraina. Fiorello? Troppo simpatico»