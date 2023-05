Djokovic | il lupo totemico e i vaccini | “Libertà di scelta e coraggio della coerenza”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag – “Io non sono no vax e non ho mai detto in vita mia di esserlo. Non sono neppure pro vax. Sono pro choice: difendo ladi. È un diritto fondamentale dell’uomo ladi decidere che cosa inoculare nel proprio corpo e cosa no”. Così Novak, intervistato da Aldo Cazzullo per il CorriereSera, ribadisce la sua linea sui. E parla di un incredibile incontro con un, che ha segnato la sua vita. “Ma quale non vax, vi spiego” Il campione di tennis, come noto, ha deciso di non vaccinarsi contro Il Covid e ha sempre rivendicato la sua. Accusato di essere un “cattivo esempio”, crocifisso dai media correct sempre pronti a puntare il dito contro chi non si allinea,ha fatto ...