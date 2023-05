Disney comincerà a rimuovere contenuti dalla piattaforma | che fine faranno i film e le serie Marvel?

(Di lunedì 15 maggio 2023) Dopo il resoconto dell'ultimo trimestre, con la perdita di abbonati,ha intenzione di cominciare adalle sue piattaforme:+ e Hulu. Dopo la perdita di 4 milioni di abbonati,ha annunciato un cambio di strategia che la porterà aalcunidalle proprie piattaforme streaming,+ e Hulu. Non solo, il colosso dell'intrattenimento ha anche annunciato che entro l'anno presenterà una nuova app che racchiuderà i cataloghi di entrambe le piattaforme sopracitate (al momento solo negli Stati Uniti dato che in Italia idi Hulu arrivano direttamente su+). Niente paura, però, ie le, così ...

Di sicuro, il fatto che- come già aveva annunciato parallelamente Kevin Feige tempo fa, ha tutta l'intenzione di ridurre la produzione di contenuti per lo streaming per concentrarsi di più ...L'amministratore delegato dellaBob Iger ha dichiarato che la piattaforma streaming ha raggiunto un "punto di svolta" e chea essere redditizio a partire dal prossimo anno. Loading......fermano alla sede della Nuova Repubblica dove Din incontra Carson Teva e gli annuncia che... Le tre stagioni di The Mandalorian sono disponibili su+. LEGGI: Star Wars: per Dave Filoni ...