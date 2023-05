Discriminazioni e aggressioni Lgbt+ | per oltre il 40% essere gay o bisex è stato uno svantaggio sul posto di lavoro – Il report

(Di lunedì 15 maggio 2023) Per il 41,4% delle personeomosessuale o bisessuale èunosul luogo diper quanto riguarda carriera e crescita professionale, riconoscimento e apprezzamento, reddito e retribuzione. E circa otto persone gay osu dieci ha vissuto almeno una forma di micro aggressione legata all’orientamento sessuale. È quanto fotografa l’indagine dell’Istat e dell’ufficio nazionale Antirazziali (Unar) sullelavorative nei confronti delle persone Lgbtqia+. Lo studio èrealizzato nel 2022 su un campione di 1.200 soggetti, di cui il 79,6% ha dichiarato un orientamento omosessuale e il restante 20,4% bisessuale. In prevalenza sono uomini (61,5%), giovani (il 55,4% ha tra 18 e 34 anni) e persone con ...

Anche il web non risparmiacon il 31,3% dei rispondenti che afferma di averne ricevute. Le microsul lavoro Nell'indagine viene sottolineato che per micro -"...Sono alcuni dei principali risultati emersi dall'Indagine sullelavorative nei ... l'11,7% afferma di aver subito, negli ultimi tre anni, minacce e l'8,8%violente per ...... in quanto donne, di attacchi sessisti con una componente didi genere), e che la ... Nell'8% dei casi, si è trattato invece difisiche, queste in calo rispetto all'anno ...

Discriminazioni e aggressioni Lgbt+, per oltre il 40% essere gay o ... Open

Un'indagine dell'Istat sulla discriminazione sul lavoro rivela un clima di timore diffuso tra le persone omosessuali sul luogo di lavoro.ecc.). Circa 1 persona su 3 dichiara di aver subito almeno un evento di discriminazione nella ricerca di lavoro. Il 33,3% delle persone intervistate, occupate o ex-occupate in Italia, afferma di aver ...