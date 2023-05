Diretta tennis Internazionali d' Italia | risultati e partite LIVE

(Di lunedì 15 maggio 2023) Sesta giornata de glid', che chiuderà i terzi turni. In campo treni per conquistare un posto agli ottavi : grande sfida tra Sonego e Tsitsipas , Musetti se la vedrà ...

Sesta giornata de gli Internazionali d'Italia , che chiuderà i terzi turni. In campo tre italiani per conquistare un posto agli ottavi : grande sfida tra Sonego e Tsitsipas , Musetti se la vedrà ...IL PIEMONTE OPEN INTESA SANPAOLO IN TV " Gli incontri del Piemonte Open Intesa Sanpaolo saranno trasmessi insul canale della FITP, SuperTennis Tv. Per l'evento verrà utilizzata la tecnologia ...Sesto giorno di gara agli Internazionali d'Italia, da seguire insu Sky Sport e in streaming su NOW. Al Foro Italico si completa oggi il terzo turno con i ... Studioore 19: Tsitsipas - ...

LIVE Sinner-Shevchenko, ATP Roma 2023 in DIRETTA: si gioca in serata sul campo Centrale OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici appassionati di tennis e lettori di OA Sport e ben ritrovati in questa prima giornata della seconda settimana di gioco dai campi del Foro Ita ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno dell'ATP di Roma tra Lorenzo Musetti e l'americano Frances Tiafoe. Quello che andr ...