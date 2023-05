Diretta Internazionali | arriva la pioggia | interrotti i match di Musetti e Sonego LIVE

(Di lunedì 15 maggio 2023) Sesta giornata de glid'Italia , che chiuderà i terzi turni. In campo due italiani per conquistare un posto agli ottavi : grande sfida trae Tsitsipas , mentrese la ...

Sesta giornata de glid'Italia , che chiuderà i terzi turni. In campo due italiani per conquistare un posto agli ottavi : grande sfida tra Sonego e Tsitsipas , mentre Musetti se la vedrà contro Tiafoe . ...Sunak si impegna a portare avanti il suo appello nel corso dei prossimi verticial Consiglio d'Europa e nel G7. 2023 - 05 - 15 09:25:27 Londra: a Kiev centinaia di missili e droni per ......del terzo turno aglid'Italia. Ora in campo Musetti contro Tiafoe, Sonego sfida Tsitsipas. Sconfitta per Cecchinato, battuto in tre set dal tedesco Hanfmann. Il torneo è insu ...

Diretta Internazionali: Musetti e Sonego LIVE Corriere dello Sport

Domani, martedì 16 maggio, Jannik Sinner sarà in campo per affrontare gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia 2023 di Roma. Sul Centrale l'altoatesino disputerà il terzo match in programma ...Il Salone Internazionale del Libro si prepara ad aprire i battenti per la trentacinquesima edizione, nei padiglioni del Centro Congressi Lingotto di Torino dal 18 al 22 maggio. (ANSA) ...