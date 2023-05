Diretta Amministrative | ecco i primi dati Ma è alta tensione in Toscana | il Pd trema

(Di lunedì 15 maggio 2023) Al voto 595 comuni italiani, dove sono stati chiamati alle urne 4.587.877 elettori. In particolare, si vota in 13 capoluoghi di provincia: Ancona, Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto nei giorni 28 e 29 maggio. L'affluenza alle 23 di ieri sera 14 maggio era del 46,39 per cento degli aventi diritto, in calo rispetto al 59,89 per cento nelle precedenti consultazioni. Per il nuovo Pd di Elly Schlein queste elezionisono il primo vero test e la prima importante sfidacon Giorgia Meloni. I dem infatti dovranno cercare di mantenere la guida delle città che sono già con il centrosinistra e di riconquistare le roccaforti rosse passate al centrodestra prima delle elezioni regionali in: Massa, Pisa e Siena. ...

Latina, unico capoluogo laziale al voto in questa tornata elettorale, raggiunge il 58%, in calo di tre punti rispetto al 61% delle passate.

Si sono chiuse le urne per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio con un dato definitivo ... Un eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci si terrà domenica 28 e lunedì ...I risultati delle elezioni a Latina 2023: il voto e lo spoglio in diretta con i dati sull’affluenza in tempo reale ...