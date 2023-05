Diletta Leotta | la gravidanza l’ha resa ancora più bella | davanzale esplosivo

(Di lunedì 15 maggio 2023)piùche mai ine le curve sono veramente esplosive: lo scatto manda in tilt il web. Il pancione cresce ogni giorno sempre di più ed il fascino da mamma sembra aver già travolto la splendente e raggiante bellezza di, da anni ormai apprezzata da tutti come una vera e propria icona di sensualità del nostro mondo dello spettacolo.piùche mai in(foto: ANSA/ETTORE FERRARI) – grantennistoscana.itLa conduttrice siciliana sta vivendo un periodo davvero magico: la carriera lavorativa procede a gonfie vele così come il rapporto con Loris Karius, con cui presto diventerà genitore e crescerà la sua prima figlia. Con l’intervista a Verissimo di ...

presentatrice di Dazn : " Quando ero a Napoli, durante la sfida con la Salernitana, ho pensato: peccato che mia figlia non sia già qui con me a vedersi lo spettacolo. Mi sarebbe ...

Taylor Swift ferma il concerto per aiutare una spettatrice: "Smettetela, non stava facendo nulla" L'artista interrompe per alcuni secondi la canzone "Bad Blood" per aiutare una spettatrice. Non è chia ...Il giorno della Festa della mamma è stato all'insegna del romanticismo per Diletta Leotta, che ha ricevuto un gentile omaggio da parte del compagno Loris Karius. Come attestato da alcune immagini cond ...