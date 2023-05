Diffidati Sampdoria-Empoli | gli azzurri a rischio squalifica in vista della Juventus

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 maggio 2023) L’, dopo il prezioso successo conquistato con la Salernitana, torna in campo per provare a chiudere il discorso salvezza contro lanel match del Ferraris valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Gli uomini di Paolo Zanetti hanno una grande occasione contro una squadra già retrocessa per blindare la permanenza in Serie A. Inprossima partita contro laglidovranno fare attenzione ai cartellini gialli poiché ci sono quattro giocatori che figurano nella lista dei: si tratta di Jacopo Fazzini, Marin Satriano, Filippo Bandinelli e Liam Henderson. SportFace.