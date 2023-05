Dieci consigli per il primo appuntamento

Leggi su dilei

(Di lunedì 15 maggio 2023) Che emozione incontrare “dal vivo” quel ragazzo con cui si è chattato a lungo, scambiandoci confessioni e battute! Ci si sente così in sintonia che ci sembra di conoscerci da sempre. Eppure non ci siamo mai incontrati veramente da vicino, in 3D. Come organizzarsi, cosa indossare, cosa dire, cosa fare? Ecco qualche idea. 1) Il posto Vediamoci in un bistrot carino e ben frequentato, magari all’aperto, così da poter chiacchierare senza che nessuno badi a noi. No a bar isolati e solitari in cui siamo da soli: sarebbe imbarazzante e a zero privacy. Scegliamo un locale non lontano da casa nostra per poter tornare in fretta in caso il meeting non sia stato piacevole. 2) L’outfit Non scegliamo un abbigliamento che non sia usuale per noi: ci sentiremmo impacciate e fuori sync con la nostra personalità. Quindi ok ai jeans, magari ingentiliti da una camicia bianca e una collana sottile a più ...