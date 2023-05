Di Maio inviato speciale nel Golfo Via libera del Consiglio Ue

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ileuropeo ha nominato oggi l’ex ministro degli Esteri, Luigi Dirappresentantedell’Ue per la regione delpersico. “Il nuovo rappresentantedell’Ue – si legge in una nota ufficiale deleuropeo – avrà il compito di sviluppare ulteriormente un partenariato dell’Ue più forte, completo e strategico con i Paesi della regione del, sostenendo l’Alto rappresentante dell’Ue”. IlUe ha nominato l’ex ministro degli Esteri, Luigi Di, rappresentanteper la regione delDi, secondo quanto ha annunciato ilUe, “entrerà in carica il 1° giugno, con un mandato iniziale Di 21 mesi”. Il ...

... in un tweet, Luigi Di- È una grande responsabilità. Sono pronto a impegnarmi, ascoltare e trovare insieme ai membri dell'Ue e a ciascuno dei nostri partner regionali i modi migliori per ...'Il Consiglio - si legge in una nota ufficiale del Consiglio Ue - ha nominato oggi Luigi dirappresentante speciale dell'UE per la regione del Golfo. Il nuovo rappresentante speciale dell'UE ...Via libera finale alla proposta dell'Alto Rappresentante UE per la Politica estera Josep Borrell di nominare l'ex ministro italiano Luigi Dispeciale dell'Ue nel Golfo. La designazione, stando all'agenzia di stampa ANSA, stata approvata senza discussione nelle prime battute del Consiglio Affari Sport, in corso a ...

Ue: via libera del Consiglio a Di Maio inviato nel Golfo Persico | L'ex ministro: "Onorato per l'incarico, una grande responsabilità" TGCOM

Ufficializzata la nomina per l’ex leader del Movimento 5 Stelle e ex ministro degli Esteri: sarà in servizio dal primo giugno ...BRUXELLES - Con il via libera del Consiglio europeo Luigi Di Maio è stato ufficialmente nominato rappresentante speciale per il Golfo Persico dell'Unione euro ...