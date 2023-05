Di Gennaro | “Il Milan ha ancora delle chance | ma solo al 30%”

I Grifoncini di misterRuotolo vincono 4 - 1 a Begato contro l'ultima in classifica, ...risponde alle due sconfitte iniziali capitate contro la Juventu s e l'Inter e batte ilper la terza ...Notizie Calcio Napoli -Gattuso freme per tornare ad allenare. Dopo la deludente esperienza al Valencia l'ex tecnico die Napoli potrebbe ripartire dalla Grecia, destinazione Olympiakos. Lo riferisce il portale ...Rino Gattuso può ripartire dalla Grecia Ecco quale potrebbe essere la prossima squadra dell'exe NapoliGattuso si prepara a tornare in panchina. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto per Relevo, l'ex allenatore e centrocampista è in contatto diretto con i greci dell'...

TMW RADIO - Di Gennaro: "Milan si giochi bene le sue chance con l'Inter. Fagioli ha grandi mezzi" TUTTO mercato WEB

A dire la sua sulla giornata di campionato è stato a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro. Milan, nel derby si ...Rafael Leao è pronto a rinnovare con il Milan, ma il suo futuro sembra essere lontano dai rossoneri. Ecco le ultime.