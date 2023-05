“Destra xenofoba | canteremo Bella Ciao” | Saviano sbrocca per il compagno Fazioso

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag – Ah, che tempo che fa dalle parti del nientologo Roberto. C’è un’aria che manca l’aria, ora che ildi partigianerie televisive, il fu intoccabile Fabio Fazio, non ha più una trasmissione in Rai. Quella trasmissione che sovente ospitava il prode, tra una sviolinata e un bagno di retorica, roba da rendere stucchevole anche una finale di Coppa del Mondo. E così, l’impareggiabile scrittore partenopeo ha pensato bene di prendersela (avanti con l’originalità) con la “”, rea a suo avviso di aver “cacciato” il signor Fazio(so). Come reagire? Cantando, ça va sans dire. Leggi anche: La censura in Rai? Provate a entrare dentro scuole e universitàinfuriato: “Via Fazio dalla Rai? ...

Fabio Fazio viene cacciato dalla Rai perché del suo spazio questaha bisogno. Non per imporre la propria egemonia culturale, ma per imporre la propria egemonia. Di culturale questa ...Ebbene a detta di Saviano il conduttore di CTCF sarebbe stato cacciato dai pianti alti della Rai 'perché del suo spazio questaha bisogno' . Tanta rabbia da parte dello scrittore, il ...... 4) Dante è venduto come il fondatore del "Pensiero di" (); 5) le umiliazioni aiutano a ... venduto come rappresentante della parte none identitaria del Paese. In principio fu la ...

“Destra xenofoba, canteremo Bella Ciao”: Saviano sbrocca per il compagno Fazio(so) Il Primato Nazionale

Il noto scrittore napoletano si espone per il conduttore di Che tempo che fa lasciandosi andare a una pesante polemica ...Corsa contro il tempo per negoziare un cessate il fuco. Ma continuano gli scontri tra Israele e la Striscia di Gaza.