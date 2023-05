Denise Pipitone | il duro sfogo di Piera Maggio | “Ipocriti”

"Chiunque non ha titolo o legittimazione, non è autorizzato ad agire per conto di". Lo scrive sui social Piera Maggio, mamma della bambina scomparsa il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo. "ha due genitori che l'hanno voluta, amata, e messa al mondo; i ..."Chiunque non ha titolo o legittimazione, non è autorizzato ad agire per conto di". Lo scrive sui social Piera Maggio, mamma della bambina scomparsa il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo. "ha due genitori che l'hanno voluta, amata, e messa al mondo; i ...1' DI LETTURA MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) " "Chiunque non ha titolo o legittimazione, non è autorizzato ad agire per conto di". Lo scrive sui social Piera Maggio, mamma della bambina scomparsa l'1 settembre 2004 a Mazara del Vallo. "ha due genitori che l'hanno voluta, amata, e messa al mondo; i ...

“Non c’è di peggio dell’ipocrisia di chi sta sfruttando una tragedia solo per visibilità personale” ha scritto Piera Maggio ...MAZARA DEL VALLO - Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo (Trapani), ha pubblicato sui ...