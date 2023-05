Demi Moore | prima foto da nonna | e la dedica della figlia e neomamma Rumer Willis

(Di lunedì 15 maggio 2023), nel giornoFestaMamma, ha pubblicato una serie di scatti in bianco e nero mentre stringe tra le braccia la tanto attesa nipotina, Louetta Isley, seguita da un’immagine del parto die una vecchiagrafia che la ritrae durante la suagravidanza, affrontata 34 anni fa insieme all’ex marito Bruce. L’attrice 60enne, originaria del New Mexico, è diventatanell’aprile del 2023 e ha pubblicato lagrafia in compagniadie Derek Richard Thomas: “Il cerchiovita. Buona FestaMamma”, ha ...

E subito sono arrivati gli auguri ad Apple Martin da parte delle tante amiche star di mamma Gwyneth Paltrow , da Penelope Cruz a, da Kate Hudson a Paris Hilton. Instagram content This ...Michelle Hunziker e: nonne social e felici La conduttrice e la star americana hanno festeggiato la prima festa della mamma da nonne. Condividendo su Instagram le foto con i nipotini di Concetta Desando P er la ...Una gioia incontenibile, quella che sta provandoper essere diventata nonna , e che non ha proprio intenzione di nascondere. L'attrice hollywoodiana si è infatti mostrata in meravigliosa forma su Instagram , in bikini , per mostrare al ...

Michelle Hunziker e Demi Moore: nonne social e felici Io Donna

Demi Moore ha postato la sua prima foto da nonna, a 60 anni, su Instagram, mostrandosi bellissima e radiosa più che mai. Con un bikini maculato e il nipotino tra le braccia. La figlia dell’attrice, ...Tempo di festeggiamenti a casa di Gwyneth Paltrow. Oltre a essere la Festa della Mamma, domenica 14 maggio è stato il 19esimo compleanno di Apple, la primogenita nata dall'amore di Gwyneth Paltrow con ...