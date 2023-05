(Di lunedì 15 maggio 2023) Una gioia incontenibile, quella che sta provandoper essere diventata, e che non ha proprio intenzione di nascondere. L’attrice hollywoodiana si è infatti mostrata in meravigliosa forma su, in, per mostrare al mondo la bellezza della sua nipotina Louetta. Tre scatti meravigliosi che racchiudono tre generazioni di donne e l’orgoglio di essere mamme: la vediamo infatti, di nuovo, col pancione. Laè di 34 anni fa, quando era in attesa della sua primogenita, lainleopardato Ilè sempre lui, il triangolo con stampa leopardata che l’attrice è solita indossare. Un corpo splendido, che non ...

Una gioia incontenibile, quella che sta provandoper essere diventata nonna , e che non ha proprio intenzione di nascondere. L'attrice hollywoodiana si è infatti mostrata in meravigliosa forma su Instagram , in bikini , per mostrare al ...Il film del 1990 con Patrick Swayze,e Whoopi Goldberg, divenne uno dei maggiori successi cinematografici di Hollywood. Fox, protagonista del documetario Still: A Michael J. Fox Movie, in ...Ghost, il successo degli anni Novanta Il film del 1990 con Patrick Swayze,e Whoopi Goldberg, divenne uno dei maggiori successi cinematografici di Hollywood. Fox, protagonista del ...

Demi Moore, la prima foto da nonna in bikini su Instagram e la dedica di Rumer DiLei

Michael J. Fox rimpiange di aver detto no al ruolo di protagonista in Ghost, che poi fu interpretato da Patrick Swayze. Lo ha confessato lo stesso attore, 61 anni, durante un'intervista ...Michael J. Fox ha un rimpianto, quello di aver detto no a Ghost. Lo ha detto lo stesso attore, 61 anni, durante un'intervista a Variety. "E' la prova che posso essere un idiota" - ha sottolineato. (AN ...