Debora Massari insultata sui social per una foto con Meloni | la replica della figlia del pasticciere Iginio

Leggi su tpi

(Di lunedì 15 maggio 2023)agli insulti per lacon Giorgiadel noto, è stata ricoperta di insulti suiper aver pubblicato unacon la premier Giorgia. La presidente del Consiglio, infatti, si trovava a Brescia per chiudere la campagna elettorale con Fabio Rolfi, candidato per il centrodestra, e ne ha approfittato per fare visita alla pasticceria Veneto di. “Grazie per la piacevolissima chiacchiera, e’stato davvero un piacere poter ricevere a Brescia il Presidente del Consiglio Giorgia” ha scritto...