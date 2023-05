Davide Zani morto per colpa di una buca già segnalata | il ciclista si è schiantato contro un’auto

(Di lunedì 15 maggio 2023) Unagiàda tempo alle autorità competenti ha provocato l’incidente che ha poi portato, a causa dell’impatto con, alla morte di, 46 anni, residente a Sesto San Giovanni (Milano). A Calco, in provincia di Lecco, nella mattinata di domenica 14 maggio ilha perso illlo della sua bici perdi una. Successivamente, è stato investito da una Kia Ceed guidata da un uomo di 80 anni; l’impatto con l’auto e la violenta caduta sono stati fatali per il 46enne. Le forze dell’ordine stanno facendo accertamenti sulla dinamica dell’incidente e sulle possibili cause dell’episodio. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, i residenti che abitano in quella zona avevano già segnalato la presenza di ...

Davide Zani è il ciclista morto a Milano dopo un incidente stradale causato da una buca che non è mai stata chiusa ...