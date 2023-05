David di Michelangelo | Tribunale di Firenze riconosce diritto a immagine beni culturali

E' la prima sentenza di merito che pone il nostro ordinamento all'avanguardia nel campo della tutela del patrimonio Non si può usare senza autorizzazione l'immagine deldi, tanto più per fare pubblicità, perché fa parte dell'immaginario collettivo della Nazione che va considerato un bene tutelato e disciplinato . Il Tribunale di Firenze ha ...Non si può usare senza autorizzazione l'immagine deldi, tanto più per fare pubblicità, perché fa parte dell'immaginario collettivo della Nazione che va considerato un bene tutelato. Il Tribunale di Firenze ha riconosciuto l'esistenza ...Il tribunale di Firenze ha riconosciuto, in una sentenza suldi, l'esistenza del diritto all'immagine dei beni culturali. Lo rende noto la Galleria dell'Accademia, che custodisce il capolavoro e che ha promosso la causa dopo che "una famosa ...

L'immagine del David di Michelangelo non si può usare senza autorizzazione: lo ha deciso il tribunale di Fire… La Repubblica Firenze.it

Secondo il Tribunale, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, deve essere tutelato il diritto alla identità personale, inteso come diritto a non veder alterato e travisato il proprio patrimonio intel ...A Florence court on Monday upheld the image rights of works of art in a sentence on Michelangelo's David after a top publishing house used an image of the iconic Renaissance statue for advertising pur ...