Daniele Viganò | imprenditore e esperto di comunicazione presenta il nuovo libro “7 Chiavi per aprire tutte le porte”

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Milano, 15 maggio 2023) - Le tecniche diper generare nuovi contatti,re la tua idea e raccogliere capitali Milano, 15 maggio 2023 – “7perle” (ROI Edizioni) è ildie grandedi, in cui l'autore analizza l'importanza che ha ricoperto e ricopre tuttora lanella sua carriera, attraverso i racconti delle sue esperienze in quel campo, e in cui individua le sette attività fondamentali che secondo lui tutti i grandi comunicatori sono in grado di padroneggiare. Parlare in uno stadio gremito di quattordicimila persone, avere ...

" 7 chiavi per aprire tutte le porte" (ROI Edizioni) è il nuovo libro di, imprenditore e grande esperto di comunicazione, in cui l'autore analizza l'importanza che ha ricoperto e ricopre tuttora la comunicazione nella sua carriera , attraverso i racconti ..., imprenditore e esperto di comunicazione presenta il nuovo libro "7 Chiavi per aprire tutte le porte" Le tecniche di comunicazione per generare nuovi contatti, presentare la tua idea e ...... per l'inaugurazione della mostra I preti al cinema organizzata da Dario Edoardo(era stato ...dopo " ancora per San Valentino " presentò lo spettacolo teatrale Scene da un matrimonio con...