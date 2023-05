Daniele Scardina | la prima foto dopo l’incidente

(Di lunedì 15 maggio 2023) A postarla il fratello Giovanni Come sta? Il pugile da qualche settimana è stato dimesso dall’Humanitas di Rozzano dove era ricoverato dal 28 febbraio. A colpirlo all’improvviso un malore che l’ha costretto a essere operato d’urgenza per un’emorragia cerebrale.due mesi in coma farmacologicoè stato finalmente rilasciato e ora sta affrontando un percorso riabilitativo. A dare continui aggiornamenti il fratello Giovanni. “Non potevo ricevere regalo più bello: tenerti al mio fianco”. “Toretto” come l’hanno sempre chiamato è apparso più magro, con una barba lunga. Giovanni ha scritto: “Dio ha ascoltato le mie, le nostre preghiere. Adesso sei qui con me, questo è il compleanno più bello con lapiù bella che possa desiderare. Continua a ...

Daniele Scardina, il fratello Giovanni pubblica la prima foto dopo il malore Corriere della Sera

