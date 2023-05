Daniele Scardina | la prima foto dopo il malore | parla il fratello

è apparso sui social dopo l'uscita dall'ospedale per la prima volta. A pubblicare lo scatto è stato il L'articolo, prima foto pubblica dopo l'intervento: il post sui ...Sono trascorsi due mesi e mezzo da quel drammatico giorno di fine febbraio nel quale, pugile ex concorrente di Ballando con le stelle, ha avuto un'emorragia cerebrale dopo un allenamento. Trasportato d'urgenza in ospedale, è stato subito operato e le sue condizioni ...A due mesi e mezzo dal malore e dall' intervento chirurgico alla testa , ecco la prima foto di. L'ha pubblicata su Instagram il fratello Giovanni : i due compaiono insieme e guardano dritti in camera. Il messaggio di Giovanni è struggente: "Ecco, non potevo ricevere Regalo più ...

Scardina, ecco la prima foto. Il post del fratello: "La strada è lunga, ma Dani sta bene" La Gazzetta dello Sport

Giovanni Scardina ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae insieme al fratello Daniele: il pugile torna per la prima volta sui social ...Giuntoli verso la Juve. Dybala si prepara per giovedì. I tifosi spagnoli invadono il campo al termine del derby. Il pugile è sveglio e fuori pericolo ...