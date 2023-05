D' Amico | Il Napoli ha ucciso il campionato Avrebbe fatto anche meglio in Champions se

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 maggio 2023) Andrea D', agente di calciatori, è intervenuto a Radio Marte è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte. Queste le sue parole: "Quanto perde ilcon l'addio di Giuntoli? Molto perchè ha lavorato benissimo. Bisogna vedere chi sostituirà il dirigente che ha costruito il progetto che ha condotto allo Scudetto. -afferma D'- Cristiano è molto bravo perchè sa gestire il gruppo ed è abile nelle scelte di mercato. De Laurentiis mi ha chiamato per calciatori americani? In verità no,perchè io parlo più che altro con Giuntoli, ma se dovesse andare via i miei rapporti colpenso che sarebbero ottimi lo stesso. Accardi nuovo ds? Non saprei, di certo è molto bravo e pronto per il ruolo. -prosegue D'- Il post scudetto come si ...