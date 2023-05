Dal mare all’aria | il Dna umano è ovunque | la scoperta di scienziati Usa

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) – Sulla spiaggia, nell’oceano e nei fiumi, ma anche nell’aria, da un capo all’altro del mondo. Il Dna. Tossiamo, sputiamo, perdiamo e ‘scarichiamo’ il nostro Dna in tutti questi luoghi e in innumerevoli altri: secondo uno studio dell’Università della Florida, pubblicato oggi su ‘Nature Ecology and Evolution’, i segni della vita umana possono essere trovati praticamente, a parte le isole e le cime delle montagne più remote. “Siamo rimasti davvero molto sorpresi, durante questo progetto, dalla quantità di Dnache abbiamo trovato e dalla qualità di quel Dna – commenta David Duffy, professore all’università della Florida e capo del progetto -. Nella maggior parte dei casi la qualità è risultata quasi equivalente a quella di un campione prelevato da una persona”. Il team di ...

