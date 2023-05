(Di lunedì 15 maggio 2023) Hanno deciso di colpire nel loro stesso quartiere, prendendo di mira una persona residente a. La vittima, un uomo di 48 anni con disabilità, come immaginabile è risultato indifeso davanti all’aggressione dei due. Malviventi che prima hanno fatto irruzione asua, poi gli hanno estorto denaro minacciando con un’arma. Prima di denunciare l’episodio, all’uomo non è rimasto altro che assecondare quei criminali e consegnargli quei pochidi pensione civile che teneva nel portafoglio. Ilderubato nella suaI Carabinieri della Tenenza diMontecelio, hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone l’applicazione della custodia cautelare in carcere a carico di duedi 25 e 27 ...

Ma che vuoi coordinare, Fittoi 5,6 miliardi che spettano alla Campania. Fitto fa poesie e quando ci siamo incontrati gli ho già detto: ma quando diavoli ci mandi iLoro "...'Non condivido nulla di quello che ha detto Fitto e non ho capito bene cosa abbiano in testa Fitto e il governo nazionale, stiamo arrivando a livelli di centralizzazione pre borbonica'. Così il ...Ma che vuoi coordinare, Fittoi 5,6 miliardi che spettano alla Campania. Fitto fa poesie e quando ci siamo incontrati gli ho già detto: ma quando diavoli ci mandi iLoro -...

“Dacci i soldi o ti ammazziamo”, ladri irrompono in casa di un disabile e lo derubano: arrestati 2 fratelli a Guidonia Il Corriere della Città

Hanno deciso di colpire nel loro stesso quartiere, prendendo di mira una persona residente a Guidonia. La vittima, un uomo di 48 anni con disabilità, come immaginabile è risultato indifeso davanti all ...SENIGALLIA Striscioni, cartelli, fotografie e poi corone d’alloro, lanciate dal ponte di Pianello ieri pomeriggio nel fiume in ricordo delle vittime dell’alluvione, con la benedizione ...