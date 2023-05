(Di lunedì 15 maggio 2023)Lucarelli ha analizzato con più lucidità la situazione: "Leggo una partecipazione commossa per l'arrivederci diRai (.) ho pensato che ci avesse lasciati ed ero addolorata ...

... tra saluti di godimento (con un "Belli ciao"), parole di rabbia come quelle di Luca Bizzarri, l' analisi lucida diLucarelli e tanti commenti da parte degli addetti ai lavori. Le ...Del resto, l'antipatia tra i due è vecchia quasi quanto le polemiche sui super stipendi del conduttore, spesso additati dae da altri esponenti del centrodestra come un esempio manifesto ...Infine, la Lucarelli ha anche detto la sua sul polemico tweet di Matteo. Il vice ... Delle parole che hanno suscitato un grande sdegno sul web e che hanno contribuito, secondo, allo ...

Da Salvini a Selvaggia: le reazioni all’addio alla Rai di Fabio Fazio Libero Magazine

Il saluto del conduttore alla Rai per passare a Nove è stato commentato a caldo sul web: il tweet del Ministro, le parole di Luca Bizzarri e dell'opnionista ...ROMA - Raibaltone, atto primo. Mentre a viale Mazzini ferveva il lavorio per preparare il cda di questa mattina (che darà il via libera alla nomina di Roberto Sergio alla tolda di ...