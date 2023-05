Da Fazio anni di buonismo | spot politici e un certo fastidio per la destra lautamente pagato da tutti noi

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 15 maggio 2023) Bisogna essere ricchi ma tanto ricchi per poter parlare di popolo e di progresso. Questa massima di Giovno Guareschi si applicherebbe alla perfezione per Fabio, novello San Sebastiano trafitto dalle frecce, che lascia la Rai per passare a Discovery. Perchéè così ricco che potrebbe persino salvare la sua amata Sampdoria dallo spettro del fallimento. La sua società, quella che produceva Che tempo che fa ‘insieme a Magnolia, fatturava all’incirca 12 milioni di euro annui. Non male per un simpatico ragazzo ligure che ha iniziato con le imitazioni trasformandosi in un sacerdote placido del pensiero unico. Ne ha avuto successi Fabio. Addirittura la possibilità di intervistare il Papa, le ospitate di premi Nobel, gli intermezzi di Littizzetto. La solita, noiosa liturgia della bontà paciosa che diveniva ...