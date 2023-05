(Di lunedì 15 maggio 2023) L’Unione europea ha dato viadel produttore di videogiochiBlizzard dadi, un’operazione da 69 miliardi di dollari (63,4 miliardi di euro). Secondol’accordo non danneggerebbe la concorrenza dopo cheha promesso di consentire ai rivali di offrire titoli di successo sulle proprie piattaforme per un periodo di 10 anni. L’opinione della Commissione Ue è in contrasto con quella delle autorità antitrust del Regno Unito, che la scorsa settimana si erano espresse contro l’. Ma, soprattutto, ad osteggiare l’accordo per ragioni di tutela della concorrenza è anche la Federal Trade Commission degli Stati Uniti, contro cui Mirosoft ha avviato ...

Dopo il"no" arrivato dal regolatore britannico, nuovo ottimismo per la decisione in arrivo daC'è illibera europeo: l'accordo fra Microsoft e Activision Blizzard può essere ratificato. La comunicazione segue (di qualche settimana) quella arrivata da Londra, dove invece il parere ...... avvenne in assenza di Giancarlo Giorgetti, costretto a ritardare il suo arrivo perdel caos parlamentare sul Documento di economia e finanza . Oggi, all'Eurogruppo riunito a, il ...Collibera senza discussione da parte del Consiglio dell'Ue nella mattina di lunedì 15 maggio 2023 a, Luigi Di Maio ha ricevuto la nomina al suo nuovo incarico. Inviato dell'Unione ...

Da Bruxelles via libera alla maxi acquisizione di Activision da parte di Microsoft. Ma Usa e Gb sono contrarie Il Fatto Quotidiano

L’Unione europea ha dato via libera alla maxi acquisizione del produttore di videogiochi Activision Blizzard da parte di Microsoft, un’operazione da 69 miliardi di dollari (63,4 miliardi di euro). Sec ...Luigi Di Maio inviato speciale dell'Ue nel Golfo: c'è il via libera finale alla proposta dell'Alto Rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell. Il punto, a quanto ...