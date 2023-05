Cyberbullismo | sette ragazzini di scuola media segnalati per aver emarginato una compagna | “Evitatela come l’Ebola”

Leggi su tpi

(Di lunedì 15 maggio 2023) È diminorennialla procura per istigazione al suicidio e stalking il bilancio giudiziario di una vicenda diche ha coinvolto unadel basso Lazio: in seguito al litigio tra due compagne di classe per un ragazzino conteso da entrambe, una delle due è stata presa di mira dal resto del gruppo, che ha aperto una chat WhatsApp soprannominando la 13enne “Ebola” e imponendo“regola” il non toccarla o toccare qualsiasi cosa lei abbia sfiorato. Diverse le minacce subite dalla giovane: “Devi morire”, oppure “se muori nessuno se ne accorge”, e ancora “se non hai amici fatti una domanda”. Quei compagni – riferisce Repubblica – adesso sono stati sospesi, due dei quindici che hanno preso parte alla banda dei cyber bulli, ma con l’obbligo di frequenza. ...