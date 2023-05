(Di lunedì 15 maggio 2023) Il successo di, Marchio sportivo spagnolo del Gruppo Volkswagen, è in ascesa continua. E' arrivata a produrre 300.000 vetture dalla sua nascita: dalle 14.350 auto vendute nel 2018 a 152.900 ...

, il modello d'ingresso nella gamma, e l'auto con la cliente la media dell'età più giovane in Italia, 34 anni , davvero molto bassa. Oggetto del nostro test la versione più accessibile. ...1.5 Hybrid: frontale ARRIVA L'IBRIDO ''LEGGERO''1.5 Hybrid DSG rappresenta, insieme alla 1.5 e alla 2.0 TSI, la versione d'accesso alla gamma. La media spagnola viene ...2023: carattere racing per tutti i gusti Laè una piacevole visione per i nostri occhi: estetica filante e tagliente , proprio quello che ci si aspetta da un vero e proprio "...

Cupra Leon 1.5 Hybrid, grinta accessibile per i giovani QN Motori

Cupra Leon 1.5 Hybrid, grinta accessibile per i giovani. Modello di accesso della gamma del Marchio, con 150 cavalli diverte e si distingue.Hoy se encuentran abriendo mas puntos de distribución, en el parteaguas de la electrificacion en sus vehículos ...