Cruciani Defende la Juventus | ‘Vincere per Sfidare la Giustizia Sportiva’” – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 15 maggio 2023) Giuseppeesprime speranze audaci per lanonostante la penalizzazione imminente, sfidando palesemente lasportiva. Non è un segreto che lasia al centro di un vortice di controversie quest’anno, con una penalizzazione imminente che potrebbe escluderla dalle coppe europee. In mezzo a questo tumulto, Giuseppe, ospite in diretta su Twitch nel programma Juventibus, ha espresso un punto di vista audace e provocatorio.ha spiegato: “Il motivo per guardare le partite dellanonostante la probabile penalizzazione? Mettere in difficoltà la procura vincendo tutte e tre le ultime partite. Così potrebbe mantenere a distanza le rivali.” Questa speranza, sebbene audace, pone una sfida diretta al concetto della ...