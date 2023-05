(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) – “Oggi si è affermato veramente un grande valore nella società, quello di dare accesso non solo fisico ma specialmente culturale ai capolavori che ci circondano, quindi raccontarla ini modi possibili. Ogni mezzo è valido perchè l’opera d’arte stia tra noi, perchè è fatta per l’umanità”. così la curatrice della monografia su Botticelli, alla presentazione del volume a Firenze. L'articolo proviene da Italia Sera.

così la curatrice della monografia su Botticelli, alla presentazione del volume a Firenze.... una monografia è stata presentata a Firenze alla presenza dell'autrice,, già soprintendente dei musei d'arte di Firenze e oggi presidente dell'Opera di Santa Croce e di altre ...... a Firenze, nel Salone di Apollo di Palazzo Pucci, alla presenza dell'autrice,, già soprintendente dei musei d'arte di Firenze e oggi presidente dell'Opera di Santa Croce e di altre ...

Cristina Acidini: L'arte è per tutti ilmessaggero.it

(Adnkronos) – “Oggi si è affermato veramente un grande valore nella società, quello di dare accesso non solo fisico ma specialmente culturale ai capolavori che ci circondano, quindi raccontarla in tut ...In questo senso va il contenuto del volume dedicato a Sandro Botticelli nella collana d’arte del Gruppo Menarini: una monografia è stata presentata a Firenze alla presenza dell’autrice, Cristina ...