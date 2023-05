Criminalità | blitz carabinieri in provincia Lecce | 16 arresti

(Di lunedì 15 maggio 2023)deidel Ros questa mattina per eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale disu richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti di 16 indagati, a vario titolo, per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, vendita, acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto abusivo di armi e munizioni e reati di frode fiscale. Gli interessati, sono presumibilmente legati al clan "Politi" della Sacra Corona Unita, operante sul versante orientale delladi. L'operazione è stata denominata “Filo di Arianna 2”.

Se digitate su Internet 'Parco Verde' troverete questi risultati:a Caivano, arrestate ... E la sua, e dei tanti come lui, l'ha riempita laorganizzata. 'Non dovevamo essere lasciati ...Giovanni Falcone ha inventato un metodo per affrontare il problema dellaorganizzata. L'... IlRinascita Scott è scattato la notte del 19 dicembre 2019 ad opera dei carabinieri con il ......dal 2004 al 2011 e si è reso protagonista della cattura di personaggi di spicco della... Ma il giorno della cattura di Zagaria partecipò alpur non essendo più capo della mobile. Un ...