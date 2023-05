Crescita italiana tra le maggiori economie europee | Gentiloni speranzoso

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) “Il contributo del Pnrr è fondamentale. Aggiungerei che in una fase in cui per combattere l'inflazione i margini di politiche espansive sono ridotti, avere a disposizione per investimenti orientati al futuro uno strumento come il Pnrr è una occasione straordinaria. Possiamo vedere il lato positivo delle prospettive di: per l'Italia è interessante che per l'anno in corso proiettiamo lapiù alta tra le tre”, le parole di Paolo, commissario Ue all'Economia, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev