Cremonese | Cassano attacca Carnesecchi | “E’ una pippa”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Sul suo profilo Instagram, Antonio, si è scagliato contro il portiere dellaMarcodopo la prestazione dell’estremo difensore contro la Juventus. L’ex di Roma, Milan ed Inter fra le altre ha parlato in maniera totalmente negativa del giovane portiere italiano, titolare peraltro dell’under 21 di Nicolato, parlando della partita fra Juventus e. Le parole di: “La Juventus ieri sembrava il City, lanon ha fatto nulla per impensierirla ed è la più debole rispetto a tutte le altre squadre.ha le ciofeche al posto delle mani, è una. Tutti ne parlano bene, ma per me fa delle cose allucinanti“. SportFace.

'La partita è stata a senso unico, la Juventus si è difesa nella speranza di andare ai supplementari e poi forse ai rigori. Se lo fa lalo accetto, se lo fa la Juve no' . Antonioè tornato a parlare della sfida tra Inter e Juventus in Coppa Italia. 'La Juve gioca male, Allegri deve andare via, il suo staff deve ...

