Così si rischia un boom migratorio | l' allarme di Tajani

(Di lunedì 15 maggio 2023) "Ci auguriamo che poi si possa trovare anche un accordo tra Russia e Ucraina per quanto riguarda il corridoio verde. Non possiamo permettere che popolazioni africane non abbiano il frumento e i cereali nei prossimi mesi perché questo provocherebbe una crisi umanitaria con altri flussi migratori che si aggiungerebbero a quelli che in questi giorni stanno provocando gli scontri in Sudan", le parole del ministro degli Esteri Antonioa Rotterdam.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev