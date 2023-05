Così il selfie è diventato sinonimo di fotografia

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 15 maggio 2023) “Linguaccia mia” si occupa di usi e abusi linguistici consolidati, sotto gli occhi – o piuttosto nelle orecchie – di tutti; questa volta, invece, prova a cogliere un uso nascente, poco più che allo stato germinale, che magari opportunamente abortirà prima di vedere la luce di un dizionario, oppure morirà nella culla, anche se mostra tutte le intenzioni di crescere e diventare adulto. Stiamo parlando della parola. Cioè, non della parola in sé, ma di un certo modo insorgente di utilizzarla, che ne modifica sensibilmente – e, diciamolo, insensatamente – il significato. Il neologismo deriva dall’inglese self, che significa stesso e compare unicamente come primo o secondo elemento nelle locuzioni o nelle parole composte (self-control, self-service; myself, yourself), con l’aggiunta del suffisso -ie (più raramente –y, di cui -ie è la forma ortografica scozzese che in ...