Corti di Lunga Vita | Pif premia i vincitori del concorso internazionale di film dedicato all’anzianità

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il 16 maggio a Roma avrà luogo lazione deideldi cortometraggiall'anzianità intitolato 'di'. Tutto pronto per lazione della quinta edizione didi, ildi cortometraggi promosso dall'Associazione 50&Più. L'evento, con una giuria presieduta da Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, vedrà la proclamazione deidelche si svolgerà il 16 maggio alle ore 19 presso il Cinema Troisi di Roma. Il contest è nato per incoraggiare la realizzazione di opere inedite che sappiano affrontare e raccontare le sfaccettature ...