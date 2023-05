(Di lunedì 15 maggio 2023) Tre giornate alla fine della Serie A e laentra sempre più nel vivo. Il lotto delle formazioni che ancora lottano per non retrocedere si è ridotto a tre:con i salentini a quota 32 punti e le altre due formazioni a 30. Tutto è ancora in bilico con i liguri...

Per quanto riguarda laal quarto posto, la Real Sociedad, a meno di cataclismi, sarà la ... che come lo scorso anno ha un po' rallentato una volta conquistata lacon largo anticipo. I ......Montecchio conquista la, mentre per il Villafranca la stagione si chiude con l'amaro epilogo della retrocessione. Un duro finale per i ragazzi di mister Manuel Spinale, subentrato ina ...Finale appassionante per laalla. A tre gare dalla fine del campionato, con la Sampdoria già retrocessa, quattro squadre in lotta per finire nella serie cadetta. Due capitoleranno. Volata, Lecce e Spezia ...

Corsa salvezza: i calendari di Lecce, Verona e Spezia Today.it

Intervistato da Gianluca Buonocore su “la Città – Quotidiano di Salerno e Provincia”, coach Sacripanti ha raccontato di com’è arrivato sulla panchina ...Lecce, tra corsa salvezza e futuro. Dopo il pareggio con la Lazio, fondamentale la gara con lo Spezia. Il club progetta il mercato Dopo aver accarezzato il sogno di portare via tre punti dall’Olimpico ...