Correa già pronto per il recupero! Oggi il controllo | obiettivo Inter-Milan – CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 15 maggio 2023)è uscito in tempo dopo l’infortunio con il Sassuolo e punta già al recupero-lampo in. Ecco le sue condizioni secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport. RECUPERO – Migliorano le condizioni di Joaquin, uscito precauzionalmente contro il Sassuolo per un affaticamento ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni non preoccupano Simone Inzaghi, che ha ricevuto rassicurazioni da parte dello staff medico. L’argentino non vuole perdersi il derby e ci sono grosse possibilità di rivederlo in panchina insieme al collega Romelu Lukaku,a entrare a partita in corso. Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...