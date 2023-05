Corona Sunsets Festival World Tour | ci sono i Subsonica

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 15 maggio 2023) Annunciata la Line Up É stata annunciata l’esplosiva line up della tappa italiana di, uno degli eventi più iconici dell’estate. La rassegne farà tappa in Italia il 22 luglio al Teatro del Silenzio(Lajatico, PI). Sul palco si avvicenderanno artisti di caratura nazionale e internazionale, che animeranno la giornata con oltre dieci ore di musica. Headliner della serata, proprio nel momento in cui il cielo assume tinte dorate, saranno i, che si esibiranno in quella che è la loro unica data italiana annunciata del 2023. Oltre alla band torinese, si vivranno on stage le vibes di Lost Frequencies (DJ set), Francesca Michielin, Venerus, Cosmo (DJ set), The Zen Circus, Kety Fusco, Bobo Rondelli. Ogni tappa di...