Corinne Clery sviene all' Isola e si accascia in diretta | come sta ora VIDEO

(Di lunedì 15 maggio 2023)è svenuta all'dei Famosi. Nel corso della quinta puntata del reality show su Canale 5 l'attrice, Pamela Camassa e Paolo Noise sono stati chiamati al centro della Palapa per superare le proprie fobie e conquistare una prova ricompensa. La prova prevedeva di infilare la mano dentro una scatola senza conoscerne il contenuto., convinta che all'interno avrebbe trovato un rettile, si è rifiutata: "Se vedo i serpenti muoio". Alvin e Ilary Blasi l'hanno spronata per farle fare la prova, ma poco dopoha avuto un mancamento e si èta tra le braccia dell'inviato dell'. Immediatamente è intervenuto lo staff medico che l'hanno soccorsa e successivamente si è ripresa. Vladimir Luxuria in studio ha chiesto la ...

non regge lo stress e sviene in diretta. Isola 2023, Fiore vuole ritirarsi, interviene in diretta Asia Argento: 'Mollare è da vigliacchi, non te lo permetto' Isola 2023, Cristina ...A questo punto è stata mostrata la clip che ha visto Helena Prestes litigare con, Cristina Scuccia e Pamela Camassa . La prima a criticarla questa sera è stata quest'ultima: L'...ci ha tenuto a precisare: 'Non è colpa sua'. Nonostante ciò, la cantante non l'ha presa per niente bene, dato che dopo aver spiegato che non riusciva proprio a ritornare indietro a ...

Corinne Clery sviene in diretta a L’Isola dei Famosi Biccy

Panico in diretta nel corso della quinta puntata dell’Isola dei Famosi. Chiamata ad affrontare una prova ricompensa, con la quale avrebbe dovuto superare una delle sue più grandi paure, Corinne Clery ...L'attrice entra in crisi nella nuova puntata del reality: "Non ce la posso fare" Poco fa durante la diretta de L'Isola dei Famosi alcuni concorrenti hanno ...